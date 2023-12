POL-MK: Stoßdämpfer aus Neuwagen ausgebaut

Plettenberg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, über das Dach in einen Verbrauchermarkt an der Waskebieke einzubrechen. Dazu schnitten sie an mehreren Stellen die Dachisolierung auf und zogen Dämmmaterial und Blechträger heraus. Die Polizei fertigte eine Anzeige und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Für einen prüfenden Blick und einen Griff zum Schraubendreher hat ein Plettenberger am ...

mehr