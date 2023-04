Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Seniorenheim - Stromausfall im Gebäudekomplex

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen, vermutlich gegen 04:00 Uhr, in ein Seniorenheim Am Hagen eingebrochen. Im Zuge des Einbruchs fiel der Strom im Gebäudekomplex aus. Mitarbeiter des Seniorenheims stellten, im Rahmen der Nachsuche für den Grund des Stromausfalls, mehrere aufgehebelte Türen im Bereich von Lagerräumen fest und informierten die Polizei. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten keine tatverdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Da einige Bewohner des Heims auf technische Gerätschaften angewiesen sind, erschien aufgrund des Stromausfalls unter anderem die Feuerwehr am Einsatzort. Der Stromfluss konnte im weiteren Verlauf wieder hergestellt werden. Eine herausgesprungene Sicherung war ursächlich. Ob die Täter absichtlich die Sicherung herausnahmen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine konkrete Gefährdung für Bewohner bestand nicht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02353-9199-0 mit der Polizeiwache in Halver in Verbindung zu setzen. (schl)

