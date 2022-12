Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand verhindert/ Einbrüche

Plettenberg (ots)

Am Freitagabend bemerkten zwei Jugendliche einen Brand an einem Fahrzeug auf einem Hinterhof an der Attendorner Straße. Sie hatten sich in einer Garage aufgehalten. Als sie diese verließen, entdeckten sich das noch kleine Feuer in einem Radkasten eines geparkten Pkw, löschten es und riefen die Polizei. Die sicherte Spuren.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude in Landemert eingebrochen. Aus einem teilweise zerlegten Pkw wurden Ersatzrad, Anhängerkupplung, zwei Akkuschrauber, Laptop mit Auslesegerät für Kfz-Datenspeicher gestohlen. Außerdem packten die Diebe sechs weitere Reifen auf Felgen, die Schublade einer Werkbank samt hochwerter Werkzeuge, eine Gasflasche und diverses anderes Werkzeug ein. Um unbemerkt zu bleiben, schlugen die Täter auf dem Außengelände einen Bewegungsmelder vom Dachbalken und schlugen dann ein Fenster ein. Die Polizei sicherte Spuren und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 9199-0: Die Täter müssen ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

In der Nacht zum Freitag wurde versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser an der Breddestraße einzubrechen.

An der Karlstraße wurde am Freitag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr eine Scheibe eines Mini eingeschlagen. So gelangte der Täter in das Fahrzeug und konnte eine dort abgelegte Geldbörse stehlen.

Am späten Sonntagvormittag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle Auf der Burg gemeldet: Unbekannte haben eine Sitzbank zerstört und außerdem die Seitenwand eines mobilen Toilettenhäuschens herausgerissen und die Rückwand eingetreten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell