Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti an Hauptschule Balve

Balve (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende die Fassade der Hauptschule am Schulzentrum Am Krumpaul mittels Farbe beschmiert. Die Täter hatten mehrere Wörter auf die Wand sowie eine Rolllade aufgesprüht. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise können unter 02375/2275 an den Bezirksdienst in Balve gegeben werden. (schl)

