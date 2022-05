POL-MK: Alkoholisierter Fahrer fährt bei Kontrolle rückwärts in Streifenwagen

Iserlohn (ots) - In einer Küche der kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Bleichstraße brannte am Montagabend gegen 20.15 Uhr eine Abfalltonne. Bewohner löschten das Feuer, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Am Montag haben Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen: Gegen 10.30 Uhr kaufte eine 89-jährige Frau in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße ein. Ihre Geldbörse und einen ...

mehr