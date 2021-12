Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprinter mit Diebesgut fährt sich fest

Herscheid (ots)

Ein Zeuge meldete am Montagmorgen einen verdächtigen weißen Sprinter, der sich augenscheinlich auf einem Acker an der Lüdenscheider Straße festgefahren hatte. Zwei Männer stiegen aus dem Fahrzeug und baten einen Anwohner um Hilfe. Als sie merkten, dass der Zeuge die Polizei verständigt hatte, flüchteten beide fußläufig, ohne das Fahrzeug, in Richtung Herscheid-Hardt. Die alarminerten Polizisten warfen einen Blick in den Sprinter mit Bochumer Kennzeichen. Im Inneren lagen mehrere Kupferrohre, Kupferstangen und Kupferdraht. Vermutlich aus einem vorherigen Diebstahl. Der Sprinter wurde vor Ort sichergestellt. Beide Männer können jeweils wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 1,70-1,75m groß - 30-35 Jahre - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell