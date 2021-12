Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe unterwegs

Einbruch in Schule und Jagdhütte

Musikbox geklaut

RTW beschmiert

Iserlohn (ots)

Kabeldiebe unterwegs

Am 08.12.2021, gegen 19:15 Uhr, verschafften sich mehrere Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Zollhausstraße. Dort versuchten sie eine Kabeltrommel im Wert von mehreren hundert Euro zum Abtransport bereit zulegen. Dabei lösten sie jedoch den Alarm aus und flüchteten fußläufig ohne Beute. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Kalthof durch die eingesetzten Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten. Die zwei Tatverdächtigen (26 und 27 Jahre alt, ohne festen Wohnsitz) wurden der PW Iserlohn zugeführt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Einbruch in Schule und Jagdhütte

In der Nacht vom 08.12.2021 auf den 09.12.2021 drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Schulgebäude am Frauenstuhlweg ein. Hier durchsuchten sie mehrere Büroräume, hebelten Schränke auf und beschädigten Einrichtungen der Notbeleuchtung. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Bereits im Zeitraum vom 04.12.2021 bis 08.12.2021 drangen vermutlich mehrere Täter in eine Jagdhütte in der Ortslage Hegenscheid ein. Sie brachen die Zugangstür auf und hielten sich offenbar zeitweise in der Hütte auf. Entwendet wurde Jagdausrüstung im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter verließen die Örtlichkeit unbemerkt.

Musikbox geklaut

Im Tatzeitraum vom 07.12.2021 bis 08.12.2021 öffnete ein unbekannter Täter zwei geparkte Fahrzeuge in der Lägerbachstraße. Es handelt sich dabei um einen Nissan und einen VW. Der Täter entwendete eine Musikbox und flüchtete anschließend unbemerkt von der Örtlichkeit. Schäden an den Fahrzeugen konnten zunächst nicht festgestellt werden.

RTW beschmiert

Am 08.12.2021 wurde zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr ein Rettungswagen am Theodor-Heuss- Ring beschädigt. Ein unbekannter Täter beschmierte während eines Einsatzes die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit einem Lackstift und entfernte sich anschließend unbemerkt.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell