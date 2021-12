Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusteller beklaut

Hemer (ots)

Am 08.12.2021, gegen 11:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus einem Zustellerfahrzeug der Post in der Straße Ostend den Rucksack und persönliche Gegenstände des Fahrers. Dabei öffnete er die Tür des VW, griff in den Fußraum und flüchtete mit der Beute in einem schwarzen Pkw in Richtung Mesterscheider Weg. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 Jahre alt, kurze dunkelbraune Haare, schlanke Statur,

ca. 180 -190 cm groß, mit einer dunkelgrauen Winterjacke bekleidet

Hinweise bitte an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.(becks)

