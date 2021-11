Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen brannten/ Schläge in der Warteschlange/ Jackendieb in der Disco/ Autoeinbrecher beobachtet/ Kat- und Kennzeichendiebe/ Beim Einkaufen bestohlen/ Kindersitz geklaut

Iserlohn (ots)

In der Nacht sind an der Nordhauser Straße drei Mülltonnen verbrannt. Eine Mieterin entdeckte die verkohlten und geschmolzenen Reste am späten Samstagvormittag und meldete sie der Polizei. Die Tonnen hatten am Vorabend gegen 19 Uhr noch an ihrem Platz an der Zufahrt zum Wohnhaus gestanden.

In der Warteschlange vor einer Diskothek an der Hans-Böckler-Straße haben sich am Samstag gegen 0.30 Uhr zwei Personengruppen gestritten. Nach einigen Schubsereien soll eine 23-jährige Frau eine 24-jährige Frau in den Bauch getreten haben. Die Polizei nahm vor Ort eine Strafanzeige auf und ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Im Verlauf des frühen Morgens meldeten zwei Besucher der Disko den Diebstahl ihrer Jacken bei der Polizei.

Am Freitag und in der folgenden Nacht waren in Iserlohn Autoeinbrecher unterwegs. Zwischen 15.05 und 15.50 Uhr wurde Am Hauptfriedhof eine Autoscheibe eingeschlagen. Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Pestalozzi-Straße einen Mann, der mit einer Taschenlampe in Fahrzeuge leuchtete. Nach einem lauten Klirren griff der Unbekannte in einen blauen BMW und rannte davon. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er war bekleidet mit einem dunklen Parker, trug eine Kapuze auf dem Kopf und darunter eine helle, vermutlich weiße Wollmütze. Die Zeugin informierte die Polizei. Weil der Fahrzeughalter nicht informiert werden konnte, stellte die Polizei den Wagen mit der zerdepperten Scheibe zur Eigentumssicherung sicher und ließ ihn abschleppen. Am nächsten Morgen stellten zwei Fahrzeugbesitzer Einbrüche fest. In beiden Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Wagen gestohlen. Am Finkenweg gab es in der Nacht zum Freitag einen Kennzeichen-Diebstahl. An der Baarstraße stellte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagmorgen fest, dass ihm jemand den Katalysator unter dem Wagen abgetrennt und gestohlen hat. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurden zwei Fahrzeuge beschädigt: Am Alexander-Pfänder-Straße wurde ein Außenspiegel abgetreten, am Schleddenhofer Weg ein Pkw zerkratzt.

Die Taschendiebe sind unterwegs: In einem Discounter an der Westfalenstraße wurde am Samstag gegen 12 Uhr eine 71-jährige Kundin bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse auf dem Rollator abgelegt. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Tasche offen stand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in Discountern. Kunden sollten ihre Geldbörsen unbedingt möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

Gegen 13 Uhr wurde eine 82-jährige Pkw-Fahrerin auf einem Supermarkt-Parkplatz von zwei unbekannten Frauen angesprochen und dann mutmaßlich bestohlen. Die Seniorin war gerade dabei, auf dem Parkplatz an der Mendener Straße Ware in ihren Kofferraum zu räumen, als zwei Unbekannte auf sie zukamen. Sie erklärten der Frau, dass sie Geld verloren habe. Als die Seniorin ihre Geldbörse zur Hand nahm, warfen ihr die Fremden zwei Geldscheine auf die Börse. Die Seniorin war so erstaunt, dass sie nicht bemerkte, wie ihr wahrscheinlich eine der Frauen die Bankkarte aus dem Portemonnaie zog. Die Frauen hinterließen jedenfalls die beiden Geldscheine. Die Unbekannten dürften zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Sie sind schlang, haben dunkle Haare, waren gut gekleidet, trugen Mützen und weiße Masken. Sie unterhielten sich in einer Fremdsprache.

Eine Mutter hat am Freitag, als sie gegen 14.30 Uhr nach Hause kam, kurz den Kindersitz im Flur des Mehrfamilienhauses Am Steinhügel abgestellt. Als sie fünf Minuten später den Sitz hereinholen wollte, war er weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell