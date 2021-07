Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exibiltionist, Körperverletzungen und Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Exhibitionist zeigt sich in der Innenstadt Am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befriedigte sich ein 30 jähriger Mann im Bereich Jockuschstraße - Wilhelmstraße vor Passanten selbst. Zudem beleidigte er die Passanten mehrfach mit sexistischen Ausdrücken. Dem Mann wurde durch die hinzugerufene Polizei in Platzverweis erteilt und er muss sich nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Exhibitionismus verantworten.

Körperverletzungen

Am vergangenen Wochenende wurden sieben Körperverletzungsdelikte aus dem Bereich der Innenstadt angezeigt. Am 11.07.2021, gegen 10 Uhr, wurde ein 34 jähriger Mann durch eine 52 Jährige Frau im Bereich der Elsa-Brändström-Straße geschlagen. Am Rathausplatz endet ein verbaler Streit gegen 03:35 Uhr zwischen einer 25 Jährigen und einer 41 Jährigen Frau in Haaren ziehen und treten. An der Sauerfelder Straße sprechen gegen 01:15 Uhr zwei junge Frauen (34 Jahre alt) eine Streife an und machen Angaben zu einer zuvor an ihnen begangenen Körperverletzung. Sie stellen Strafanträge. Bereits am 10.07., gegen 19 Uhr, kam es auf der Friedrichstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, in dessen Verlauf der 45 jährige Geschädigte mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht wurde. Er zog sich bei dem Streit mit seinem bislang unbekannten Kontrahenten Platzwunden im Kopf - und Gesichtsbereich davon. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 18 Jähriger durch einen 28 Jährigen durch Faustschläge im Bereich der Marienstraße nicht unerheblich verletzt. Bereits am Freitag, 09.07.2021, gegen 19:50 Uhr, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 25 Jährigen und 37 Jährigen Frau im Bereich der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf riss die Jüngere der Ältern u.a. Haarbüschel heraus. Abgerundet wurden die Körperverletzungsdelikte im Bereich Wehberg, als am 10.07., gegen 20:15 Uhr, ein 37 Jähriger auf seinen 23 jährigen Kontrahenten an der Rahmedestraße einschlug. Bei dem Faustkampf wurde zudem ein Pkw beschädigt. In allen angezeigten Fällen dauern die Ermittlungen an.

Einbrüche angezeigt

An der Winkhauser Straße wurde am 09.07., gegen 17 Uhr, ein Einbruchsdiebstahl angezeigt. Hier hatten unbekannte eine Wohnungstür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Im Bereich Piepersloh (Schwiendahl) wurde eine Wohnungstür im Tatzeitraum 07.07. - 11.07., 15:30 Uhr, aufgehebelt. Auch hier könne keine Angaben zur Beute gemacht werden. Am Karusselplatz versuchten Unbekannte durch Hebeln an einer Tür in ein dortiges Büro einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. An der Glatzer Straße wurde in einem Mehrfamilienhaus ein Kellerraum aufgebrochen. Hierbei wurde die Holzverkleidung beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. (Tatzeitraum: 09.07. - 10.07.)

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

An der Bahnhofstraße wurde am 09.07. , gegen 19:45 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter den Aufstellpool der 37 jährigen Geschädigten beschädigt hatten.

Randalierer im Steinbruch

Zeugen hörten Freitagabend verdächtige Geräusche aus dem Steinbruch am Brauberg. Wie sich herausstellte, hatten zwei unbekannte Täter einen dort abgestellten Bagger mit Steinen beworfen. Dabei gingen Scheiben eines Führerhauses zu Bruch. Es entstand Sachschaden. Als eine Polizeistreife die Täter erblickte, flüchteten sie in den Wald. Einer der Flüchtigen war männlich, hatte schulterlange Haare und trug eine dunkle Hose sowie einen schwarz/weißen Pullover. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell