Randaliererin landet in der Zelle

Audi geklaut

Opfer ins Gesicht gespuckt

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Auf der Winkhauser Straße kam es Freitagmittag zu Streit zwischen drei Personen. Im Rahmen dessen soll ein Beteiligter einem Lüdenscheider (30) ins Gesicht gespuckt haben. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad Richtung Innenstadt. Beschreibung: ca. 1,85 m, normale Statur, graue Mütze, helle Jeans-Jacke, dunkle Hose, schwarzes Mountain-Bike, 3-Tage-Bart.

Polizisten mussten Samstagfrüh eine 39-jährige Frau in Gewahrsam nehmen. Sie hatte in einem Haus am Sauerlandring wiederholt die Nachtruhe der Anwohner durch Schreie und Randale gestört und so zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Als sie die Türzarge eines Nachbarn zerdepperte, lief das Fass über. Auf der Fahrt zur Wache trat sie nach den Polizisten und versuchte sie erfolglos zu beißen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Bisher unbekannte Täter entwendeten zwischen 29.10. und 1.11. einen Audi A4 von der Lohmühlenstraße. Der weiße PKW mit dem Kennzeichen MK-RC289 wurde 2015 erstmals zugelassen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

In einem Lottoladen an der Knapper Straße verschwand Freitag, gegen 11 Uhr, das Portemonnaie einer Lüdenscheiderin (68). Zuvor verhielt sich ein bisher unbekannter Täter auffällig und könnte für die Tat in Frage kommen. Der Gesuchte war jung (höchstens 25), schlank bis hager und trug einen schwarzen Anorak, aus dem oben eine hellgraue Kapuze hervorkam, die er auf dem Kopf trug. Er trug außerdem eine hellgraue Hose.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

