Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Märkischer KreisMärkischer Kreis (ots)

Auf Grund längerer Ermittlungen kam es am heutigen Morgen zu Durchsuchungsmaßnahmen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an mehreren Wohnungen im Märkischen Kreis. Da eine Bewaffnung der Täter nicht auszuschließen war, wurde bei der Festnahme eines Tatverdächtigen in Lüdenscheid das SEK hinzugezogen. Eine Bewaffnung bestätigte sich nicht. Es wurden sechs Tatverdächtige in Gewahrsam genommen und Betäubungsmittel sowie Handys sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell