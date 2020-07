Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist am Nattenberg

Einbrecher klauen Metall

Lüdenscheid (ots)

Ein Exhibitionist rief gestern die Polizei an den Serpentinen zwischen Nattenberg-Stadion und Schwimmbad auf den Plan. Eine 15-jährige Spaziergängerin hatte sich gemeldet, weil sie kurz vor 15 Uhr einem Mann begegnet sei. Dieser hatte sich entblößt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Trotz Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Das Mädchen beschrieb ihn wie folgt:

Männlich, circa 25-30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schlank, kurze dunkle Haare (an den Seiten abrasiert), Bart, Jeans, helles Oberteil.

Wer kennt den Täter oder hat den Verdächtigen vor oder nach der Tat im Umfeld gesehen?

Einbrecher knackten gestern das Fenster einer Wohnung an der Gotenstraße. Zwischen 9.50 und 10.40 Uhr drangen sie so ein und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden. Zeugen informierten heute, gegen 3 Uhr, die Polizei über einen Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb an der Altenaer Straße (Schafsbrücke). Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Sie hatten in der Nacht Kupfer und Messing vom Gelände bzw. aus einer Firmenhalle geschleppt und gestohlen. Oberhalb der Firma befindet sich ein Felshang, der von der Kleingartenanlage Langenohler Weg erreichbar ist. Dort fanden Polizeibeamte einen Teil der Beute. Daher werden nun Zeugen gesucht, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Langenohler Weg gesehen haben.

Ein Lüdenscheider ging gestern, gegen 11 Uhr, in eine Bäckerei an der Werdohler Straße. Er stellte vor dem Geschäft einen Werkzeugkoffer mit einem Akkuschrauber ab. Als er das Geschäft wieder verließ, vergaß er den Koffer jedoch. 30 Minuten später fiel ihm sein Fauxpas auf. Doch da war der Koffer bereits verschwunden. Er erstattete Anzeige auf der Wache.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

