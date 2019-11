Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe bestehlen 75-Jährigen

Werdohl (ots)

Einem 75-jährigen Werdohler wurde am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Supermarkt an der Fritz-Thomee-Straße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Diebe begnügten sich nicht mit dem Bargeld aus dem Portemonnaie, sondern gingen mit der erbeuteten Bankkarte zum Geldautomaten und hoben einen höheren Geldbetrag ab. Eine unbekannte Zeugin brachte dem Senior die Geldbörse später zurück.

