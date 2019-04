Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Aufbrecher stehlen Geld und Handy

Schlägerei in Bank

Iserlohn (ots)

Einbruch in ein ehemaliges Bürogebäude: Unbekannte knackten mehrere Türen an der Grüner Talstraße und richteten dabei 2000 Euro Sachschaden an. Beute machten sie keine. Die Tat ereignete sich zwischen dem 11.4. und 16.4.

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag die Scheiben eines geparkten Golfs ein. An der Rubensstraße verschwanden ein Smartphone und Münzgeld. Die Täter hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

In einer Bankfiliale an der Hagener Straße kam es gestern zu einem Streit. Ein 23-jähriger Hagener war mit den Nachrichten am Schalter offenbar nicht zufrieden. Er schlug gegen den Bildschirm der Mitarbeiterin. Daraufhin mischte sich ein weiterer Bankkunde ein und sprang der Mitarbeiterin bei. Der Hagener holte aus und schlug dem Helfer mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Der wehrte sich. Polizeibeamte kamen hinzu und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den 23-Jährigen ein. Sowohl er als auch sein 54-jähriges Opfer wurden leicht verletzt.

Unbekannte Täter zerstörten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen das Schloss eines Parkscheinautomaten am Hohler Weg. Sie entnahmen die Geldkassette und flüchteten. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen (9199-0).

