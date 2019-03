Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgängerin auf Zebrastreifen erfasst

Iserlohn (ots)

17 jährige Iserlohnerin schwer verletzt Am heutigen Abend, gegen 19:00 Uhr, wurde eine 17 jährige Iserlohnerin schwer verletzt. An der Karlstraße/Hohler Weg ließ ein Pkw Fahrer der aus Richtung Kreisel kam, die junge Frau am dortigen Fußgängerüberweg passieren. Ein 25 jähriger Pkw Fahrer aus Hemer übersah die Fußgängerin und diese wurde vom Transporter erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie in eine Dortmunder Klinik gebracht werden musste. Der Transporter des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen sichergestellt. Der Hemeraner erlitt einen Schock Die Polizei in Iserlohn (Tel.:02371 9199-0 oder 9199-7109) sucht nun Zeugen des Unfalls, die zur Klärung des Unfallherganges beitragen können.

