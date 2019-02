Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gesucht

Iserlohn (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag entwendeten Diebe den Deckel eines Hydranten an der Josefstraße. Wer hat die Täter gesehen?

Dreiste "Powerbank-Diebe": Am 16.02.2019, gegen 10:30 Uhr, beobachtete eine Angestellte eines Geschäftes zu Beginn der Fußgängerzone in der Friedrichstraße, wie zwei männliche Jugendliche diverse "Powerbanks" in eine Plastiktüte packten. Als die Angestellte den Jugendlichen die Plastiktüte nach Ansprache wegnahm, flüchteten die beiden Diebe in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Beschreiben würde sie die beiden Personen wie folgt: 1. Person: ca. 1,85m, sehr schlank, helle Haut, beige Basecap, Camouflage Weste, blaue Jeans, blauer Kapuzenpullover.

2. Person: dunkle Jacke, dunkle Haare, markant rasierter Bart (zwei Dreiecke an den Wangen).

Unbekannte Diebe in Oestrich öffneten ein Garagentor (Tatzeit 05.02.-16.02.2019) am Kuhlenstück und entwendeten acht Autoreifen und eine Bohrmaschine.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell