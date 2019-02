Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Auto gestohlen

Halver (ots)

Am Hälversprung stand in der Nacht auf Samstag ein schwarzer KIA Cee'd. Unbekannte schlugen die Scheibe ein und nahmen die Geldbörse hinaus. Es entstanden etwa 300 Euro Schaden. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Ein PKW ist kein Tresor. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Polizei in Halver entgegen.

In der Nacht vom 17.02.2019 zum 18.02.2019 zerstörten unbekannte Diebe in der Kampstraße die Scheibe eines schwarzen Opel Corsa, durchsuchten das Fahrzeug und machten nach bisherigen Angaben keine Beute. Es entstand Sachschaden.

