Drogenfund bei Personenkontrolle

Diebe heben Geld ab

Plettenberg (ots)

Einbrecher waren in der Nacht auf Freitag in Teindeln aktiv. Sie versuchten das Fenster einer Backstube aufzubrechen. Dies misslang. Es entstanden etwa 600 Euro Sachschaden.

Polizeibeamte kontrollierten Sonntagnachmittag eine verdächtige Person auf dem Radweg zwischen Ziegelstraße und Wilhelm-Seißenschmidt-Straße. Als sie sich dem Mann näherten, ließ er zwei Tütchen fallen. Die Polizisten fanden die Tüten wieder. Darin: Cannabis und Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 32-jährigen Plettenberger eingeleitet.

Im Verlauf der vergangenen zwei Wochen knackten Einbrecher mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Alter Weg. Bislang wurde nur das Verschwinden einer defekten Waschmaschine bekannt. Es entstand geringer Sachschaden.

Bereits am vergangenen Donnerstag, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt an der Lennestraße. Dort verschwand die Geldbörse einer 83-jährigen Plettenbergerin. Mit der Beute ging ein unbekannter männlicher Täter in eine Bank in Ohle. Dort hob er Geld vom Automaten ab. Er wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, volles Gesicht, schwarze, kurze Haare, "bulliger Körper", dunkle grauer Anorak, Jeans. Die Tat wurde Freitagmittag angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Donnerstag diesen Mann gesehen?

Einbrecher scheitern am Lüttmecker Weg. Am 15.02.2019, in der Zeit von 17:00 Uhr - 18:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten, da die Tür dem Ansinnen Stand hielt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

