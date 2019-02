Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen

Hemer (ots)

Frau schwer verletzt ausgeflogen

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Zeppelinstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49 jähriger Pkw Fahrer aus Altena befuhr die Hauptstraße in Richtung Iserlohn. Eine 82 jährige Fußgängerin trat ca. 10 m hinter der Fußgängerampel (Höhe Bichmann) auf die Straße, um diese zu überqueren. Hierbei wurde sie von Pkw erfasst. Die Hemeranerin wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers komplett gesperrt. Der Sachschaden ist eher gering. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hemer (Tel.: 02372 9099-0) in Verbindung zu setzen.

