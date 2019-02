Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Beziehungsstreit in das Polizei-Gewahrsam

Iserlohn (ots)

Ein lautstarker Beziehungsstreit endete am Mittwochabend für einen 43-jährigen Iserlohner im Polizeigewahrsam. Dort konnte er sich während der folgenden Nacht beruhigen.

Nachbarn eines Mehrfamilienhauses am Föhrenweg hatten die Polizei gegen 23 Uhr über einen lautstarken Streit informiert. Der war auch unüberhörbar, als die Polizeibeamten eintrafen und klingelten. Die Frau, die öffnete, bestritt allerdings alles und fing an zu schreien. Darauf kam ihr Streitpartner an die Tür, schrie die Beamten an und versuchte, die Tür zuzuschlagen. Die Polizeibeamten sahen schließlich keine andere Möglichkeit, die Situation zu beruhigen und Straftaten zu verhindern, als den Mann mit zur Wache zu nehmen. Darauf verpasste der 43-Jährige einem Beamten mehrere Faustschläge in den Bauch. Auch die 39-jährige Frau drängte dazwischen. Erst mit weiteren Verstärkungskräften konnten das schreiende Paar getrennt werden. Auf dem Weg zur Polizeiwache beleidigte der Mann fortwährend die eingesetzten Kräfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Die Polizei ermittelt wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sexueller Beleidigung, versuchter Körperverletzung sowie versuchter Gefangenenbefreiung.

