POL-MK: Betrug durch falsche Polizisten

Lüdenscheid (ots) - Sieben angezeigte Betrugsversuche machen gestern in Lüdenscheid in der Zeit von 15:15 Uhr - 21:15 Uhr die Runde. Die Geschädigten sollten in vier Fällen von falschen Polizisten aufs Kreuz gelegt werden und in drei Fällen wollten falsche Sparkassenmitarbeiter die Geschädigten ins Boxhorn jagen. Weit gefehlt: Die Angerufenen fielen nicht darauf herein und erstatteten unter der Notrufnummer 110 Anzeige gegen die Betrüger. Löblich!

