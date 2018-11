POL-MK: 200 kg schwerer Hydraulikhammer gestohlen

Iserlohn-Letmathe (ots) - Am letzten Wochenende klauten Unbekannte einen 200 kg! schweren Hydraulikhammer (Typ Soosan SB 35), der anstatt einer Schaufel an einen Bagger befestigt wird von der Baustelle an der Bahnhofstraße. Der Wert des Stemmhammers wird mit fast 10.000,-- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

An der Gennaer Straße versuchten es am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr auch falsche Polizeibeamte mit betrügerischen Anrufen. Die Geschädigten verhielten sich auch hier vorbildlich und reifen nach Beendigung des Telefonats umgehend die 110 an, um den Vorfall zu melden.

