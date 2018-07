POL-MK: Vier Einbrüche angezeigt

Iserlohn (ots) - In der Nacht auf den 4. Juli kam es im Iserlohner Stadtgebiet zu vier Einbruchversuchen.

Unbekannte versuchten die Fensterscheibe eines Bürogebäudes an der Ludwigstraße einzuschlagen. Dies misslang. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an. Beute machten sie nicht. Sie flohen unerkannt. In gleicher Art und Weise versuchten es Unbekannte auch an einem Kindergarten in der Straße "Wiemer".

An der Hagener Straße versuchten der oder die Täter ihr Glück sowohl an einem Reisebüro, als auch an einem Friseursalon. Sie versuchten die Türen aufzubrechen. Auch dies misslang. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

