POL-MK: Pedelecfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Iserlohn (ots) - Am Mittwoch, dem 04.07.2018 gegen 10:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Feldmarkring/Rittershausstraße in Iserlohn ein Verkehrsunfall zwischen einer PKW Fahrerin und einem Pedelecfahrer. Offensichtlich missachtete der Pedelecfahrer die Vorfahrt der PKW Fahrerin und stieß an der o. a. Einmündung mit dem PKW zusammen. Dabei schlug er mit seinem Kopf, der glücklicherweise mit einem Helm geschützt war, gegen die hintere linke Seite des PKW. Nachdem man sich kurz verständigte und feststellte, dass offensichtlich niemand verletzt war, entfernte sich der Pedelecfahrer, ohne die Schadensregulierung des von ihm verursachten Sachschadens an dem PKW einzuleiten. Der Pedelecfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, augenscheinlich deutsch, ca. 65 jahre alt, kurze weißgraue Haare, beige Cargo- oder Wanderhose, grünes T-Shirt, grauer Helm mit schwarzem (Windabweiser)Schild.

Bei dem Pedelec handelte es sich um ein blaues Pedelec mit einer Packtasche an der rechten Seite und einem Akku unterhalb des Gepäckträgers.

