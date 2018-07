POL-MK: Litauischer Sattelzug mit falschem Reifen unterwegs

Ein Dokument

Balve (ots) - Am 03.07.2018, gegen 15:30 Uhr, staunten die Beamten des Verkehrsdienstes nicht schlecht. Es wurde ein litauischer Sattelzug mit einem urkranischen Fahrer kontrolliert. Beim Sattelauflieger war der mittlere Reifen der Dreierachse falsch herum montiert und stand so komplett über die Seiten des Aufliegers heraus. Für Radfahrer oder Fußgänger lag hier eine erhebliche Gefahr vor. Es stellte sich bei der Befragung heraus, dass der Fahrer eine Panne hatte und kein passendes Reserverad für den Auflieger hatte. So nahm er das Reserverad der Zugmaschine (Reifengröße viel kleiner als beim Auflieger) und montierte es, damit er weiterfahren konnte, falsch herum an den Sattelanhänger. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung vom Fahrer einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell