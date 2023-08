Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Autofahrerin verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer

Straelen (ots)

Straelen-Hetzert: Am Freitag den 11.08.2023 gegen 10:00 Uhr befuhren ein 19-jähriger Mann aus Geldern, sowie sein 72-jähriger Beifahrer in einem Mercedes die Wachtendonker Straße aus Straelen kommend in Fahrtrichtung Wachtendonk.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 50-jährige Frau aus Grefrath in ihrem Renault die Straße Caenheide aus Richtung Stralen-Boekholt kommend in Fahrtrichtung der Wachtendonker Straße. An der Kreuzung Caenheide mit der Wachtendonker Straße wollte sie nach links in Richtung Straelen abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrerin des Renault wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Insassen des Mercedes waren augenscheinlich unverletzt. Da sich die Unfallstelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 Km/h befindet, wurden sie vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Sie wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeholt. Die Wachtendonker Straße musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit 19000 Euro beziffert.

(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell