Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Wertgegenstände aus Pkw entwendet

Täter entwenden auch Fahrrad vom Fahrradträger

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (25. Juli 2023), 21:00 Uhr und Mittwoch (26. Juli 2023), 08:15 Uhr, kam es an der Bahnstraße in Weeze zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein 38-jähriger Mann aus Schöneberg hatte seinen schwarzen VW Passat an der Adresse abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, eine eingeschlagene hintere Beifahrerscheibe feststellen. Aus dem Innenraum des Wagens entwendeten der oder die unbekannten Täter u.a. ein Buch sowie ein Ladegerät für ein Pedelec.

Am Heck des Wagens war ein Kupplungsfahrradträger montiert, auf welchem sich ein anthrazitfarbenes Pedelec befunden hatte. Der oder die Täter beschädigten die Befestigungsschlaufen sowie das Schloss mit welchem das Pedelec am Träger befestigt gewesen war und entwendeten dieses.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell