POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Die Polizei sucht den Unfallveruracher

Geldern-Lüllingen (ots)

In der Zeit von Sonntag (25. Juni 2023) um 16:00 Uhr bis Montag (26. Juni 2023) um 07:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Raiffeisenmarkt an der Genieler Straße in Lüllingen einen blauen Mercedes. Die Beifahrertür wies einen frischen Unfallschaden auf. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt. An dem Mercedes befand sich zwar eine Notiz, diese war jedoch unleserlich. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden. (ms)

