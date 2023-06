Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230623-2-pdnms Feuer Sporthalle Altstadtschule in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Gegen 21.25 Uhr am gestrigen Abend wurde der Feuerwehr und der Polizei in Rendsburg ein Feuer an der Altstadtschule in Rendsburg in der Straße An der Bleiche 1 gemeldet.

In der angrenzenden Sporthalle hatte es ein Feuer in einem Geräteraum gegeben, durch das Feuer wurden verschiedene Sportgeräte ( Medizinbälle, Reck, Barren etc ) zerstört.

Wieso das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, es gab keine verletzten Personen.

