Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Gebäude eines Handwerksbetriebs

Täter beschädigen mehrere Scheiben

Goch (ots)

Am Dienstag (14. Februar 2023) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Einbruch in das Gebäude eines Handwerksbetriebs an der Siemensstraße in Goch. Mehrere Täter verschafften sich Zugang zum Firmengelände und warfen dort mehrere Scheiben ein. Die Täter gelangten zwar ins Innere des Gebäudes, entwendeten aber nichts. Vermutlich ließen die Täter durch einen ausgelösten Alarm vom Tatobjekt ab und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

