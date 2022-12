Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Festnahme nach Ladendiebstahl/ Täter attackiert Ladeninhaber

Kleve (ots)

Am Freitag (02.12.2022), gegen 15:30 Uhr, kam es in Kleve in der Innenstadt in einem Modegeschäft zu einem Ladendiebstahl. Eine männliche Person hatte Kleidungsgegenstände aus den Auslangen entwendet. Der Eigentümer der Filiale versuchte den Dieb an der Flucht zu hindern. Hierbei wurde er körperlich von diesem attackiert und fiel zu Boden. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung Bahnhof. Der Ladeninhaber bemerkte danach, dass sich ein weiterer Ladendieb im Geschäft aufhielt. Dieser manipulierte an den Sicherungen der Waren. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der flüchtige Dieb konnte nach einem Hinweis eines Anwohners auf der Hafenstraße angetroffen werden. Die Beute, aus mehreren Klever Geschäften, konnte sichergestellt werden. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Es handelt sich um eine 21-jährige und eine 46-jährige Person aus Weeze.

