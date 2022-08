Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Ermittlung nach Unfallflucht

Tatverdächtiger ohne Führerschein

Geldern (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch (17. August 2022) gegen 16:25 Uhr an der Einmündung Hochstraße/ Küpperssteg gekommen. Der Fahrer eines VW Kombi war auf der Hochstraße in Richtung Walbecker Straße unterwegs. An der Einmündung zum Küpperssteg hielt der Mann an, um einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW abbiegen zu lassen. Beim Linksabbiegen touchierte der Fahrer mit seinem roten BMW Mini allerdings den VW. Anschließend setzte der zunächst unbekannte Mann am Steuer des Mini seinen Weg in Richtung Kokerweg fort, ohne anzuhalten. An dem VW entstand Sachschaden über die gesamte Fahrerseite. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Mini um ein Fahrzeug der Modelreihe Countryman oder Clubman gehandelt habe.

Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats mit einer Abfrage der im Raum Geldern zugelassenen Fahrzeuge dieser Art brachte die Beamten auf die richtige Spur: Sie suchten die Anschrift eines Halters in Geldern auf und entdeckten dort einen passenden roten Mini mit frischen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite. Auf den angetroffenen Halter passte zudem die Beschreibung der Unfallzeugen. Wie sich herausstellte, ist der Mann allerdings nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dennoch räumte er im Beisein der Polizeibeamten ein, zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

