Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rheine, Autos aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen

Greven (ots)

In Greven und in Rheine haben unbekannte Täter Autos aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. An der Telgter Straße in Greven hatten zwei Geschädigte ihren Wagen am Sonntag an einem Feldweg abgestellt. Der Feldweg liegt kurz vor der Kreuzung Telgter Straße/Fuestruper Straße und der Grenze zum Kreis Warendorf. An dem schwarzen Mercedes wurde die Scheibe an der Beifahrerseite zerstört. Aus dem Auto wurden eine Handtasche samt Inhalt sowie eine Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. In Rheine schlugen unbekannte Täter am Hesselteweg in Schotthock zu. Zwischen Donnerstag (19.05.22), 18.00 Uhr und Freitag (20.05.22), 08.00 Uhr schlugen sie eine Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Videoprojektor gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Diebstahldelikten. Hinweise von Zeugen werden für Greven unter Telefon 02571/928-4455 und für Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell