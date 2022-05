POL-KLE: Geldern-Hartefeld - Unfall mit Personenschaden

Kleve (ots) - Zwischen Montag (23.05.2022), 18:30 Uhr und Dienstag (24.05.2022), 05:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Wohnwagen, der an der Straße "Heidelberger Mauer" abgestellt war. Die Täter entwendeten Elektrogeräte und durchsuchten den Wohnwagen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang ...

