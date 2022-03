POL-KLE: Graffiti-Sprayer leistet Widerstand - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Kevelaer (ots) - Am Freitag 04.03.2022 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße ein. In die im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung gelangten sie durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Hinweise zu ...

