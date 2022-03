Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

PKW überschlägt sich

Rees (ots)

Am Mittwoch (2. März 2022) fahndete die Polizei im Rahmen einer Vermisstensuche nach einem 35-jährigen Mann aus Kalkar. Es war nach Angaben von Angehörigen davon auszugehen, dass der Mann in einem orangefarbenen VW T-Roc unterwegs war. Dieses Auto stellte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 12:15 Uhr in Rees auf der Weseler Landstraße fest. Als die Beamten den 35-Jährigen anhalten wollten, entzog er sich der Kontrolle und setzte seine Fahrt fort. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche. Auf der Deichstraße sichtete eine Streifenwagenbesatzung den VW wieder. Zeitgleich verlor der 35-Jährige jedoch in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der VW kam vom Deich ab und überschlug sich mehrfach. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Die Deichstraße zwischen Rees und Haffen war bis etwa 17:30 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt, für die ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen und ein Sachverständiger hinzugerufen wurden. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. (cs)

