Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Reifendiebstahl vereitelt - Zeuge gibt Hinweis auf Tatverdächtigen

Kleve (ots)

Am Sonntag, 30.08.20, gegen 04:40 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Person, die an der Reitbahn auf dem Parkplatz an den dort abgestellten Pkw´s herumschleiche. Die Beamten konnten einen Pkw feststellen, an dem bereits alle 4 Reifen abmontiert waren. Diese befanden sich noch in unmittelbarer Nähe des Pkw. Durch einen weiteren Hinweis des Zeugen wurde in Tatortnähe in einem Fahrzeug eine Person angetroffen werden. Im weiteren Verlauf verdichteten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei der Person um den Tatverdächtigen handelte. Da sich die Person mit einem augenscheinlich gefälschten Dokument auswies und an dessen Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

