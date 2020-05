Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfall auf Parkplatz eines Gartencenters

Zeugin gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (27. Mai 2020) gegen 16:30 Uhr sah ein Zeuge aus einem Gartencenter an der Kalkarer Straße heraus, wie sich auf dem dazugehörigen Parkplatz ein Unfall ereignete. Die Fahrerin eines weißen Kia Venga wollte demnach vorwärts in eine Parklücke fahren und kollidierte dabei nach Angaben des Zeugen mit einem daneben geparkten, schwarzen Citroen C3. Es entstand ein Schaden hinten links am Heck des Citroen. Eine weitere Zeugin stand direkt neben den beiden Fahrzeugen und hat die Unfallverursacherin offenbar auf den Zusammenstoß hingewiesen. Diese namentlich nicht bekannte Zeugin wird nun gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell