Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aktuell vermehrt Anrufe falscher Polizisten

Goch (ots)

Nachdem sich gestern in Emmerich die Anrufe falscher Polizisten gehäuft haben (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4535989), erhalten wir aktuell (03. März 2020) vermehrt Meldungen zu Anrufen dieser Betrugsmasche in Goch am heutigen Mittag. Deshalb noch einmal die Warnung: - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie Ihre Angehörigen. - Verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110. (cs)

