Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Auto überschlägt sich nach Unfall/ Fahrer ist flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montagabend (03. Februar 2020) gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei von Anwohner über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Die Bewohner eines Hauses an der Eltener Straße im Ortsteil Hüthum hörten Reifen quietschen und anschließend einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie ein Auto im Feld neben der Eltener Straße (B 8) stehen. Die Zeugen seien sofort zum Auto gegangen, einen Fahrer habe man aber nicht mehr gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Autofahrer die Eltener Straße in Richtung Elten befuhr und in Höhe der Ortschaft Hüthum aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße abkam. Der unbekannte Fahrer überfuhr einen Leitpfosten und anschließend die Böschung hinunter. Das Auto, ein Audi A4 in dunkelblau, überschlug sich mindestens einmal bevor es im Feld zum Stehen kam. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei zum Fahrer dauern an. Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt. (as)

