Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW-Diebstahl

Schwarzer Range Rover Evoque mit dem Kennzeichen D-O104 entwendet

Kleve (ots)

Am Donnerstag (28. November 2019) in der Zeit zwischen 16:00 und 22:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Range Rover Evoque, der auf einer Einfahrt eines Hauses an der Nassauerallee abgestellt war. Das SUV-Modell ist etwa zwei Jahre alt und trägt das Kennzeichen D-O104, darüber hinaus ist der Wagen mit einem Keyless-Go-System ausgestattet.

Die Polizei rät: Legen Sie den "Keyless" Transponder nie in der Nähe der Haustür ab und schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie z.B. eine Aluminiumhülle ab, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können. Machen Sie den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. (cs)

