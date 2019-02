Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - weißer Audi A6 beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Freitag, 15.02.19 in der Zeit von 18:00 und 21:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Florastraße in Rees ein weißer AUDI A6 durch einen anderen Verkehrsteilnehme im vorderen linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell