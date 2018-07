Kleve (ots) - Am Donnerstag (5. Juli 2018) gegen 20.00 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Kleve in einem Renault Clio auf der Küppersstraße in Richtung Brahmstraße. Als er die Kreuzung Fredestraße geradeaus überqueren wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden Peugeot 107 zusammen. In dem Peugeot war ein 52-jähriger Mann aus Kleve auf der Fredestraße in Richtung Merowingerstraße unterwegs. Nach dem Zusammenstoß geriet der Peugeot auf den Gehweg und beschädigte einen geparkten Citroen C3 sowie einen Zaun. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und ein 52-jähriger Beifahrer aus Kleve im Peugeot schwer. Der ebenfalls 52-jährige Peugeot Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Renault und der Peugeot wurden abgeschleppt. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links".

