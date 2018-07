Kleve (ots) - Am Donnerstag (5. Juli 2018) gegen 21.45 Uhr kam ein 25-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Veldeckestraße nach Hause. Ein unbekannter Täter hatte kurz zuvor in der Erdgeschoßwohnung ein in Kippstellung stehendes Fenster geöffnet und war in das Schlafzimmer geklettert. Dort überraschte der 25-Jährige den Einbrecher. Der Täter entwendete eine Spielekonsole, sprang aus dem Fenster und flüchtete in unbekannte Richtung. Er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell