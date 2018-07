Bedburg-Hau (ots) - Am Donnerstag (5. Juli 2018) um 23.55 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann in einem VW Golf auf der Uedemer Straße in Richtung Kleve. Ausgangs einer Kurve verlor der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Golf kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Danach schleuderte das Auto nach links und prallte gegen einen Baum. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein 24-jähriger Mann verletzte sich schwer und ein 26-jähriger Mann leicht. Beide saßen auf der Rückbank des VW. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 27-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die vier Fahrzeuginsassen kamen aus Kleve. Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

