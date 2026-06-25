Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior fährt gegen zwei geparkte Pkw - Führerschein beschlagnahmt

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 23. Juni, kam es im Kirchweg in Steinheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 85-jähriger Mann aus Steinheim beschädigte beim Ausparken zwei geparkte Fahrzeuge. Gegen 13.45 Uhr setzte der Senior mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt heraus und kollidierte dabei zunächst mit einem geparkten Fiat. Anschließend setzte er das Ausparkmanöver fort und beschädigte zudem einen abgestellten VW. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 85-Jährige nach derzeitiger Einschätzung nicht in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt. Zudem wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro./rek

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