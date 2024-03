Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Brand eines Wohnwagens - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 27. Februar, kam es in den frühen Morgenstunden in Beverungen zu einem Brand eines Wohnwagens. Auf einem Parkplatz an der Danziger Straße war der Wohnwagen abgestellt. Anwohner bemerkten gegen 04.15 Uhr die Rauchentwicklung und riefen die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass sich das Feuer nicht ausweiten konnte. Am Wohnwagen entstand dennoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Nach Auswertung der Spurenlage kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Brandermittler der Polizei Höxter suchen daher Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Höxter unter der Rufnummer 05271/960-0 entgegen.

