POL-HX: Betrunken am Steuer

Warburg (ots) - Im Stadtgebiet Warburg sucht die Polizei aktuell nach einer vermissten 67-Jährigen. Sie hatte am Freitag, 1. März, gegen 5 Uhr ihre Wohnung in der Warburger Innenstadt zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Da sie sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wurde sie von Angehören am Vormittag als Vermisst gemeldet. Die Polizei sucht mit zahlreichen Einsatzkräften und einem ...

mehr