Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt, Verursacher geflüchtet Freitag, 11.06.2021, 13:00 Uhr - 15:35 Uhr

37688 Beverungen (ots)

In der Amalungstraße in Amelunxen kam es am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.35 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der 59-jährige Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Seat Leon auf dem Platz vor seiner Wohnanschrift zum Parken abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Durch die Polizei wurden rote Lackanhaftungen gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu dem Unfall machen kann, möge sich bei der Polizei in Höxter unter der Nummer - 05271 - 9620 melden.

/Sche

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell